Récord histórico en Copahue: Más de 28.000 turistas y 189.500 tratamientos termales

El Complejo Termal Copahue recibió más de 28.000 turistas en la temporada de verano 2024/2025 y alcanzó un récord histórico de 189.522 tratamientos. La facturación superó los 1.200 millones de pesos entre diciembre y abril, cuadruplicando los resultados de la temporada anterior.

Según informó el ministerio de Turismo, se invirtieron más de 210 millones de pesos en mejoras de infraestructura, con obras en el sobretecho del complejo, parquización, acondicionamiento del Baño 6, nuevo diseño interior y viviendas, además de nuevas intervenciones en gestión.

La propuesta “Termas Nieve” duplicó su convocatoria, pasando de 300 turistas en 2024 a más de 600 en 2025. También se sumaron experiencias como “Termas bajo las Estrellas”, que ampliaron la oferta y atrajeron nuevos visitantes.

Paralelamente, se avanzó en estudios y gestiones para desarrollar nuevos sitios termales en Villa Puente Picún Leufú, Castillo de Barro, La Hedionda y El Sauce en Buta Ranquil, Plaza Huincul, Lago Caviahue y Aguas Calientes en el Área Natural Protegida Domuyo.

Además, se concretó la escritura de un lote para la construcción del edificio del Complejo Termal Caviahue y se puso en valor la casa histórica de Loncopué.

Entre las próximas aperturas se destacan el Spa y Centro de Rehabilitación Termal en Loncopué y un nuevo Spa y Centro de Rehabilitación Termal en la ciudad de Neuquén, que reforzarán la estrategia de posicionar a la provincia como un destino termal de excelencia durante todo el año.