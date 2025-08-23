El clásico de Rosario se lleva las miradas en un sábado futbolero

Continuidad a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol. Cuatro partidos animaran la jornada de sábado donde el destacado estará en el Gigante de Arroyito, Central recibe a Newells en un nuevo clásico de Rosario.

Desde las 17.30hs, se jugará uno de los clásicos más esperados del fútbol argentino Rosario Central recibe a Newells con arbitraje Darío Herrera y con mucho en juego para ambos equipos.

Por un lado está la lepra con apenas 6 puntos en el Grupo A y empatar ante Defensa y Justicia en la última jornada. El conjunto que dirige el “Ogro” Fabbiani está fuera de la zona de clasificados, por lo que le urge un buen resultado de visitante.

En frente estará Central que volverá a tener a Ángel Di María jugando un duelo de la ciudad. El canalla está quinto en el Grupo B con 7 puntos y a 4 del líder River. En su última presentación empató con Riestra 1-1, acumulando su cuarta igualdad en la competencia.

San Lorenzo buscará la punta del Grupo B

Previamente en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo recibe al golpeado Instituto de Córdoba. El Ciclón cayó ante Platense jornada pasada y con ellos se bajó de la cima del grupo B, que lo tiene tercero con 8 unidades. Por su parte la Gloria viene de ser goleada como local 0-4 ante Unión, está puesto 13 con 5 puntos. Echenique impartirá justicia desde las 4.30hs

Posteriormente desde las 20hs, cerrará la jornada de sábado con dos cotejos. Donde Atlético Tucumán, 8vo la zona B con 6 puntos; recibe a Talleres de Córdoba, que marcha en el puesto 12 con 5 unidades. Gareano será el juez del cotejo.

Por el mismo grupo, San Martín de San Juan, 11° con 5 unidades, se medirá en la provincia cuyana con Gimnasia de La Plata, dentro de los clasificados (7mo) con 7 unidades. Fernando Espinoza impartirá justicia.