Tragedia en un gimnasio de Neuquén: joven de 14 años estaba entrenando y sufrió muerte cerebral

Un joven de 14 años sufrió este viernes un aneurisma cerebral mientras se encontraba entrenando en un gimnasio de la calle Islas Malvinas de la ciudad de Neuquén

Según relató a Mejor Informado un docente de educación física que presenció el hecho, el adolescente comenzó a sentirse mal y presentó síntomas de descompensación, incluyendo dolor intenso en el ojo derecho, pérdida de fuerza en el rostro y dificultad para moverse. El profesor y personal del gimnasio intentaron asistirlo mientras se esperaba la llegada de la ambulancia. El hecho ocurrió pasadas las 19 de este viernes.

“Llamamos a la emergencia varias veces y, mientras tanto, lo asistíamos con los conocimientos que tenemos. Desafortunadamente, la ambulancia tardó en llegar y tuvimos que trasladarlo junto a sus padres al hospital en un vehículo particular”, comentó el docente.

Al arribar al hospital Castro Rendón, el joven fue intubado, pero los médicos confirmaron posteriormente muerte cerebral por aneurisma, un accidente cerebrovascular de origen congénito que podría haber ocurrido en cualquier lugar.

Las autoridades del gimnasio colaboraron durante todo el proceso y permanecieron en el lugar asistiendo a la familia.