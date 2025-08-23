Cuál fue la reacción de Susana Giménez al conocer al jugador de Boca que sale con su nieta: “Le pidió que…”

El nombre de Susana Giménez volvió a los titulares por un tema muy distinto al espectáculo. Esta vez, la atención se centró en su nieta Lucía Celasco y en el futbolista de Boca Juniors, Nicolás Figal, con quien estaría viviendo el inicio de una historia romántica. La noticia sorprendió no solo al público, sino también a la propia diva, que no tardó en dar señales de cómo se tomó esta inesperada relación.

Aunque todavía no se sabe si lo que une a Lucía Celasco y Nicolás Figal es un romance formal o simples encuentros, los rumores alcanzaron gran repercusión. Desde programas de espectáculos hasta redes sociales, todos comentaron la novedad y se preguntaron cómo reaccionaría Susana Giménez al enterarse. La conductora, según trascendió, no dejó pasar por alto el tema.

El periodista Gustavo Descalzi aportó información en A la Tarde (América TV) sobre el supuesto malestar en el entorno de la diva. Según contó, el flechazo habría ocurrido durante el verano, cuando el futbolista recién atravesaba una separación. Incluso relató que una amiga en común habría sido la “celestina” encargada de presentar a la modelo y al jugador.

Lo que más llamó la atención es cómo se lo contaron a Susana Giménez. De acuerdo con el relato del periodista, cuando le mostraron una foto de Figal, la conductora comentó con ironía: “Bombón, está saliendo de La Bombonera”. Sin embargo, lejos de quedarse en una simple broma, la actriz pidió a sus allegados que investigaran un poco más sobre el defensor de Boca.

En LAM (América TV), la noticia se amplió de la mano de Pepe Ochoa, quien reemplazó a Ángel de Brito en la conducción. A través de una serie de pistas enigmáticas, fue generando expectativa antes de dar el nombre del protagonista. Cuando finalmente lo reveló, el estudio quedó sacudido: Lucía Celasco y Nicolás Figal serían la nueva pareja del momento.

Ochoa, además, explicó que el vínculo habría comenzado hace dos o tres meses y que la confirmación llegó gracias a una fuente que los vio juntos en un bar. La situación generó una ola de comentarios entre los seguidores de ambos, dado que Lucía Celasco suele mantener un perfil muy bajo, mientras que el defensor xeneize es una figura pública reconocida por su carrera deportiva.

Otro detalle que reforzó la versión fueron las interacciones en redes sociales. Una publicación de Nicolás Figal en Instagram recibió un like de Lucía Celasco, acompañado de un elogio que decía “lindooo”, gesto que no pasó inadvertido para los fanáticos ni para los panelistas.

De este modo, el incipiente romance entre la nieta de Susana Giménez y el jugador de Boca ya está en boca de todos. Resta esperar si la pareja confirma la relación o si quedará en la categoría de rumores, aunque lo cierto es que la reacción de la diva fue clara: quiere saber quién es realmente el hombre que conquistó a su nieta.