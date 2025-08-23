Jésica Cirio volvió a confiar en el amor y se filtró quién es el hombre que la enamoró

La vida de Jésica Cirio vuelve a despertar interés en el mundo del espectáculo. Luego de meses complicados tras su separación de Elías Piccirillo, la modelo y conductora parece haber encontrado nuevamente la chispa del amor. Las versiones comenzaron a circular con fuerza en los últimos días y todo indica que su corazón ya tendría nuevo dueño.

La información salió a la luz en el programa Puro Show, donde la periodista Fernanda Iglesias dio detalles del supuesto romance. Según contó, Jésica Cirio habría sido vista en Puerto Madero en varias ocasiones, en un edificio de lujo donde reside el hombre que la conquistó. Incluso, testigos aseguran que la vieron entrenando en el gimnasio del lugar acompañada por él.

Fernanda Iglesias fue contundente al momento de confirmar lo que hasta entonces eran rumores. “No podemos hablar todavía de noviazgo, pero sí de una relación”, aseguró. La periodista agregó que las repetidas visitas al complejo habrían sido suficientes para sostener la versión de un nuevo vínculo afectivo.

El misterio sobre el nuevo galán de Jésica Cirio no duró demasiado. Se trata de Nicolás Trombino, un empresario de 45 años que mantiene un perfil alejado de los flashes. Dueño de un supermercado en Guernica y padre de un joven de 18, Trombino estaría iniciando una historia junto a la reconocida conductora.

Uno de los puntos que más llamó la atención es que el empresario tendría conexiones con el ámbito político. Fernanda Iglesias reveló que en su momento trabajó o apoyó a Daniel y Pepe Scioli, lo que habría facilitado el encuentro entre él y Jésica Cirio gracias a amigos en común.

La elección de Nicolás Trombino no parece casual: se trata de un hombre que evita exponerse públicamente y que prioriza su vida privada, lo que podría ser un gran respiro para Jésica Cirio después del torbellino mediático de su separación. Su discreción lo convierte en alguien muy distinto a lo que suele mostrar el mundo del espectáculo.

Mientras tanto, ni Jésica Cirio ni Nicolás Trombino hicieron declaraciones sobre estas versiones. Sin embargo, la sola aparición de imágenes y testimonios habría bastado para encender la atención de los medios. Las especulaciones siguen creciendo, mientras sus seguidores se preguntan si pronto habrá una confirmación oficial.

Lo cierto es que Jésica Cirio parece haber dejado atrás los momentos difíciles y estaría transitando una nueva etapa marcada por la ilusión. Si bien todavía no hay una palabra definitiva de los protagonistas, todo indica que la modelo volvió a apostar al amor y que Nicolás Trombino es quien ocupa ahora un lugar especial en su vida.