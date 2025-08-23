Elio Moruchi tenía 27 años y encontró la muerte, solo, a bordo de su propio auto. El hecho ocurrió este sábado, a las 5,15, en la Ruta 143, a la altura del kilómetro 494, en la zona de Vuelta Molina, Cañada Seca, del departamento de San Rafael, en Mendoza, según informó el portal de Los Andes.

La policía investiga el hecho, porque Moruchi conducía su auto, un Volkswagen Gol, y la máquina volcó, dio contra la banquina, volvió a caer sobre sus ruedas, y detuvo su marcha en medio de una polvareda en la madrugada de este sábado 23 de agosto. Al joven de 27 años lo encontraron en el habitáculo de vehículo, con serias heridas, que le provocaron la muerte antes de que pudieran intervenir los médicos, en medio del traslado al hospital más cercano.

El misterio de qué ocurrió todavía no se había esclarecido, pasadas las 10,30 de este día. Se presume una mala maniobra, dado que Moruchi estaba solo en el auto. No se sabe si podrá esclarecerse el triste suceso.