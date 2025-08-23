Vehículo embiste a un caballo y decapita al animal frente a los ocupantes

Un accidente estremeció la noche del viernes en Picún Leufú: un vehículo utilitario que se dirigía hacia Plaza Huincul embistió a un caballo en el kilómetro 5 de la Ruta Provincial N°17, con consecuencias impactantes.

El equino resultó decapitado, quedando la cabeza dentro del habitáculo del lado del acompañante. Los ocupantes del rodado, un hombre y una mujer, fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.

Al lugar acudieron personal del hospital local, la Comisaría 9° y Bomberos de Picún Leufú, quienes asistieron a los heridos y retiraron los restos del animal de la ruta. Las autoridades locales pidieron máxima precaución a los conductores que transiten por el sector.

Este accidente vuelve a poner en evidencia un problema recurrente en Neuquén: la presencia de animales sueltos en rutas provinciales, que en los últimos años ha provocado numerosos siniestros, algunos de ellos fatales.

En mayo de 2025, la Legislatura de Neuquén aprobó una nueva ley para regular esta situación. La norma establece un régimen actualizado de captura, depósito, decomiso y restitución de animales que circulen sin control en la vía pública, crea un registro provincial de animales recuperados y fija un sistema de multas para sus propietarios, diferenciando entre animales registrados y no registrados.

Además, la ley contempla etapas claras para que los dueños puedan recuperar a sus animales, pero si reinciden o no cumplen con los requisitos, podrían perder la tenencia. El objetivo, según explicaron desde el recinto, es reducir el riesgo de siniestros viales, proteger a conductores y peatones y fomentar la tenencia responsable, especialmente en zonas rurales y semirrurales.

Este nuevo accidente en Picún Leufú es un recordatorio brutal de la importancia de respetar las normas y de extremar la precaución en rutas donde los animales sueltos representan un peligro constante.