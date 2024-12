Vendió su fondo de comercio a una pareja y nunca le pagaron: le deben 90 mil dólares

Ya pasaron dos años desde que un vecino de Villa La Angostura le vendió su fondo de comercio a una pareja oriunda de Cipolletti. Sin embargo, a pesar de haber firmado un pagaré, nunca recibió el dinero y los estafadores le deben más de 90.000 dólares.

"Es demasiado duro. Tanto sacrificio y esfuerzo y de un día para otro te despertás y no tenés nada", expresó el damnificado en declaraciones al programa La Primera Mañana por AM550. Hace más de dos años, el hombre -también oriundo de Cipolletti pero residente de la localidad cordillerana hace más de 25 años-, recibió a la pareja que le habían recomendado para hacer un negocio.

Allí, la mujer hizo un comprobante de pagaré que fue firmado por todos. Sin embargo, se llevó una sorpresa de las personas que iban a abrir un supuesto hotel: "él me expresa a mí personalmente que hasta que no funcione el hotel no me iba a pagar un peso, que quedaba así en la nada misma". Desde entonces, el hombre no ha tenido noticias.

El damnificado presentó una demanda civil en la localidad.

A través de su abogado Guillermo Jensen, la víctima presentó una demanda civil en el Juzgado de la localidad y el caso fue tomado por la Fiscalía de Cipolletti. Además, trascendió que hay otras familias perjudicadas bajo estafas de la misma pareja con terrenos.

Actualmente, el hombre no ha tenido noticias. "Con diferentes trabajos me he repuesto un poco en lo económico, pero fue un baldazo de agua fría muy fuerte, de perder casi cuatro años de trabajo en producción", continuó.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Cipolletti.

"En dos instancias tienen que de alguna manera abonar lo que ha pagado", expresó. Pero al no obtener respuesta, el hombre continúa con el caso mediante un abogado. "Mi abogado, de buena manera, habló con el abogado de ellos como para poder no llevar esto mucho más allá. Pero obviamente que no fue respondido en absolutamente nada", concluyó.