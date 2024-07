Ex comisario de Cipolletti condenado por violar a su ex

Albornoz fue denunciado por su ex cuñada cuando estaba al frente de la Comisaría 32°, luego atacó a su ex pareja y fue condenado por abuso sexual.. Foto: Policía de Rïo Negro

El ex Maruchito es una cárcel de baja seguridad para presos de confianza, hasta allí fue trasladado el ex comisario Mauro Albornoz, condenado por abuso sexual de su ex pareja. También había sido denunciado por su ex cuñada por amenazas y violencia de género, cuando era titular de la Comisaría 32° de Cipolletti, por este hecho fue trasladado por la fuerza rionegrina.

Albornoz se encuentra retirado de la fuerza y gozó de todos los beneficios previsionales hasta que se confirmó la condena. Al quedar firme la sentencia que le ordena cumplir 8 años de prisión y que se cumpla con su detención, dejó de percibir su salario. Ya como un interno más, ingresó al Establecimiento de Ejecución Penal II de Roca, donde fue asentado en los libros y luego trasladado al ex Maruchito, donde presos de confianza y ex policías comparten su estadía en prisión.

El ex comisario debió enfrentar dos procesos. En diciembre de 2018, cuando estaba al frente de la Comisaría 32° del barrio La Paz de Cipolletti, fue denunciado por su ex cuñada. La mujer se presentó en fiscalía y lo señaló como el autor de un escándalo. La víctima aseguró en la Justicia de Paz que Albornoz llegó alcoholizado a la casa de ella y protagonizó una pelea, en la que amenazó a la mujer.

Al tomar conocimiento del hecho, la entonces titular de la Regional V, Adriana Fabi, decidió trasladarlo a Huergo, a la Comisaría 16°. En su momento, fuentes oficiales explicaron que el hombre llegó indignado y le reclamó a la mujer que estaba utilizando el auto que él le había regalado a su ex.

Pero la conducta de Albornoz se agravó con el paso de los meses. En abril de 2019, el mismo comisario fue denunciado de abuso sexual. En este caso, la víctima fue su ex pareja, quien se presentó en la Justicia y describió que fue atacada en su propia casa por su el comisario, quien la golpeó salvajemente y luego la violó. No conforme con esto, la víctima relató que después la obligó a ducharse y también le borró todos los contactos del teléfono celular.

En su denuncia, la mujer explicó que recién pudo hacer la denuncia una semana más tarde porque la mantenía cautiva en la vivienda.

El proceso contra el entonces titular de la Comisaría 16° siguió su curso en la Justicia y la querella la llevó adelante la fiscalía de Roca. Finalmente en el juicio se determinó su culpabilidad y fue condenado a 8 años de prisión.