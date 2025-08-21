El desgarrador mensaje de Cande Tinelli al enterarse de la noticia más dolorosa: “El día más triste”

En las últimas horas, Cande Tinelli decidió abrir su intimidad y compartir con sus seguidores un episodio que la tiene completamente desbordada. La hija de Marcelo Tinelli contó en Instagram que su perra Linda, quien la acompaña desde hace más de una década, atraviesa una enfermedad terminal. Su publicación rápidamente conmovió a miles de usuarios que siguieron con atención cada palabra.

“Hoy siento que es el día más triste de mi vida. Me enteré, luego de una biopsia de la vejiga de mi perra, que tiene un tumor maligno que no se puede operar”, escribió la influencer, acompañando la confesión con una foto abrazada a su mascota. El mensaje no solo expuso el dolor que atraviesa, sino que mostró cuán profundo es el vínculo que tiene con sus animales.

Un rato después, Cande Tinelli volvió a expresarse con un texto todavía más sensible, ya que intentó pensar junto a la gente por qué exponía este contenido, por lo que llegó a la conclusión de que necesita contención: “No sé por qué lo comparto, quizás necesito consejos o saber si alguien ya vivió esto y me da algo de esperanza, al menos en el tiempo que le quede de vida. Gracias por leerme”.

Vale mencionar que no es la primera vez que Linda preocupa a la familia Tinelli. Hace algunos meses, ella había contado que debió llevarla de urgencia al veterinario por una complicación que encendió las alarmas. Desde entonces, vivía pendiente de cualquier síntoma, hasta que finalmente llegó la noticia más dolorosa.

La tristeza de la familia se potencia porque no es el único golpe reciente. Su hermana, Mica Tinelli, sufrió hace poco la pérdida de su perro León, con quien compartió gran parte de su vida. Estas situaciones refuerzan cuánto significan las mascotas para el clan Tinelli, al punto de convertirse en verdaderos integrantes de la familia.

En medio de este panorama, el testimonio de Cande Tinelli llegó a los seguidores que reune en su cuenta de Instagram, quienes no tardaron demasiado en brindarles su apoyo por este momento delicado que atraviesa y tratando de darle fuerzas en el afán por incentivarla a que disfrute de los últimos momentos con su mascota.