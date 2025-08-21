En pleno divorcio: Nico Vázquez y Gimena Accardi definieron cómo será la división de bienes

La separación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi avanza de manera firme y, a pesar del revuelo que generó la confirmación de la infidelidad de la actriz, el proceso legal parece encaminarse sin grandes conflictos. Según trascendió en Intrusos (América TV), ambos ya tienen decidido cómo organizarán la división de bienes, por lo que ahora salieron a la luz los detalles de cómo se dará todo.

Paula Varela fue quien dio los primeros detalles sobre los arreglos económicos que se están llevando a cabo luego del escándalo. “Lo que me dicen es que se van a poner de acuerdo rápido, porque él le va a dar todo lo que corresponde, la mitad para cada uno”, explicó la panelista en vivo. La intención de la expareja es cerrar esta etapa sin mayores sobresaltos, sobre todo teniendo en cuenta que vienen de una semana movida.

En ese marco, la periodista agregó información puntual sobre las propiedades que ya estarían asignadas: “Lo que sí me confirman es que él se va a quedar con el departamento de Capital, y ella con la casa de Benavídez. Eso ya está dividido, así que harán las mudanzas pertinentes para que cada uno tenga su lugar”. De este modo, cada uno podrá seguir adelante con su vida dando vuelta página una vez que se retiren todas las pertenencias del otro.

Por su parte, Karina Iavícoli, también presente en el piso, sumó una primicia sobre los planes de Nico Vázquez: “Él se va a mudar porque vive en un lugar que le resulta muy chico, y se va a mudar a un departamento más grande en Capital para asentarse en su nueva vida”.

Más allá del interés mediático, lo cierto es que tanto el actor como Gimena Accardi decidieron mantener el silencio y no dar declaraciones públicas sobre la división. Es que la semana ya arrancó movida con la confesión de la infidelidad y buscaron no volver a ser noticia: “Lo que dicen es que no hablan con ningún periodista. Desde su entorno quieren dejar en claro que ellos no van a hablar y que está todo bien entre ellos”.