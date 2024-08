Perdió el control del vehículo, volcó y abandonó el lugar en Ruta 7

El hombre no presentó signos de conducir con alcohol en sangre.

Este domingo a la madrugada, nuevamente, ocurrió un siniestro vial sobre la ruta provincial N°7. En esta ocasión, involucró a un joven que circulaba sin licencia de conducir, el cual ocasionó un auto vuelco y abandonó el vehículo en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, a la altura del Cañadón de las Cabras, en Parque Industrial. Cuando el personal de tránsito se hizo presente, se constató del Peugeot 207 gris que estaba chocado sobre la calzada sin su conductor.

Desde la Policía de Neuquén describieron a Mejor Informado que el conductor de 20 años perdió el control del vehículo y produjo un vuelco, impactando con el guardarraíl. Luego de que los primeros intervinientes se hicieron presentes y tras realizar las primeras pericias, el conductor se presentó en el lugar.

El hombre no tenía licencia de conducir.

Al inspeccionarlo, constataron que carecía de licencia de conducir, por lo que se le labró el Acta Contravencional y se le secuestró el vehículo. Afortunadamente, no hubo terceros involucrados y el conductor no sufrió heridas; sólo daños materiales. El hombre luego se retiró junto a un amigo de forma particular.