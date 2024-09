Caso Silvia Cabañares: el abogado pidió que se vincule el abuso sexual con el femicidio

Este lunes un jurado popular declaró responsables a cuatro de los cinco acusados por el abuso sexual grupal de Silvia Cabañares ocurrido en mayo del año 2023. Tres meses después del abuso la mujer fue asesinada. Su cuerpo fue hallado en un sector de bardas en Balsa Las Perlas. Ahora el abogado querellante, César Alfaro buscará vincular las dos causas para encontrar a los responsables de su muerte.

El abogado explicó que ahora finalizado el juicio como querella pueden avanzar en la investigación y determinar si hay relación entre el abuso sexual y el femicidio que ocurrió en Río Negro. En este sentido, manifestó que “la investigación debe ser mucho más grande” y que las provincias deberán trabajar en conjunto ya que hay indicios de que existe una red de tráfico en Neuquén.

Precisó que “lo que aportó este juicio es que Silvia estaba siendo amenazada por personas que querían obligarla a prostituirse en la zona del balneario de Neuquén". Agregó que "eso es algo que ella señaló en la denuncia como un hecho muy cercano a la violación; y en el accionar y en el devenir de los imputados y lo que surgió del juicio es que existen muchos indicios sobre el consumo de drogas y los lugares en donde se consumía. Lugares en donde entendemos que existen prácticas en donde muchas chicas están sujetas a ser rehenes del consumo de drogas”.

En este sentido, apuntó a que “existe una presunción muy fuerte que la obligan a prostituirse, ya sea por droga, por dinero, pero eso no se sabe”, y responsabilizó a una comisaría de Neuquén por no avanzar con la investigación del abuso.

El abogado explicó que “la investigación se inició con una denuncia de Silvia en la Comisaría Segunda porque no quiso denunciar en la Comisaría 19. En diez días la investigación avanzó, pero cuando por jurisdicción la causa pasó a la comisaría de Confluencia se cortó todo”, manifestó.

“En estas situaciones es donde uno tiene que empezar a hilar más fino”, sostuvo, y precisó que “con el fiscal que investiga el femicidio en Río Negro, Martín Pezzetta, entienden que el hecho del abuso no está descontextualizado con el femicidio”.

Comunicó que “la investigación por el abuso expuso los procedimientos que realizó la Comisaría Segunda y lo que se derivó a la Comisaría 19, pero allí no hubo avances. Entonces, tenemos que investigar qué ocurrió”.

Explicó que una de las situaciones que se dio durante la investigación es que parte del personal policial, que investigó desde la denuncia de Silvia, pidió por oficio el secuestro de los teléfonos, pero finalmente ese procedimiento no se realizó. Por lo tanto no se logró determinar quiénes eran los que estaban esa noche en la chacra donde fue abusada Silvia. "Tres meses después cuando detuvieron a todos los imputados por el abuso, ninguno tenía su teléfono celular", advirtió.

En este aspecto, señaló que todos los responsables del abuso sexual no están presos. ”En la causa, las pericias y el material genético determinaron que había más personas que fueron sus abusadores, y no los pudimos identificar. Había dos perfiles más genéticos de las muestras que se extrajeron. Entonces, lo que vivió Silvia esa noche fue terrible. Creemos que en el marco de esa denuncia que ella realizó, es donde existe alguna organización o algún tipo de estructura que les permita a estas personas hacer lo que hicieron y sentirse impunes hasta el día que los detuvieron”, sostuvo.

Agregó que “hoy lo que estamos tratando de llevar adelante como línea de investigación es que en este abuso que ya está comprobado hay una estructura de consumo de droga, evidentemente una extrema vulnerabilidad de todas las mujeres que van a ese lugar. Sin embargo, primero hay que clarificar cómo es el tema del consumo, quién provee, quién no provee, en el marco de qué. Nadie consume drogas sin pagar, y en ningún lugar se pudo señalar que Silvia haya sido una persona de recursos que pueda pagar. En todas estas cuestiones es lo que nosotros tenemos que trabajar y estamos trabajando”, dijo.

Alfaro manifestó que desde que asumió como abogado querellante en el caso requirieron de la colaboración de la Policía de Neuquén y del Ministerio Público Fiscal, pero no obtuvieron respuestas.

En este contexto, advirtió que hay un tema central que expone a la Provincia de Neuquén. “Si hay un problema estructural en Neuquén capital, ¿lo soluciona Neuquén o lo soluciona Río Negro?, investigando a fondo la causa de Silvia Cabañares. Ese es el punto, ¿o van a dejar que existan redes de tráfico, redes que buscan captar a chicas a través del consumo?”, cuestionó.

Además, recomendó “se trabaja en conjunto y se lleva adelante la investigación con todos los recursos que tenga que tener la Policía de Río Negro para poder llevar adelante la investigación, o la policía rionegrina va a tener que investigar a otros policías de Neuquén. La realidad es así". Agregó que "hoy se está cruzando toda la información que se pueda recabar desde el abuso. Se la está recabando desde hoy porque anteriormente no nos pasaron ningún dato, ningún elemento que se haya recabado desde el día del abuso". Por otra parte, señaló que durante el juicio "vimos que hubo actividad investigativa, y eso no quedó registrado en ningún lugar. Entonces, eso es lo que refuerza la idea de que existe una estructura, de que puede existir la posibilidad de que las personas que están implicadas en el abuso no sean los autores materiales, pero sí que hay una vinculación entre ese abuso sexual y el femicidio”.