Encontraron al sicario venezolano liberado por error y buscado en la Patagonia

Un sicario venezolano de 18 años, integrante de una organización criminal internacional, fue capturado en Colombia tras haber sido liberado por error en Chile tiempo atrás. El joven, identificado como Alberto Carlos Mejía Hernández, era buscado en varios países y se había convertido en el principal sospechoso del crimen de José Reyes Ossa (43), el “Rey de Meiggs”, un conocido comerciante chileno asesinado en Santiago.

La Policía Nacional de Colombia confirmó que el operativo se concretó en la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander, después de varios días de intensa búsqueda.

La fuga que encendió alarmas en la Patagonia

En Argentina, las autoridades habían emitido una alerta roja en todas las provincias de la Patagonia ante la posibilidad de que el joven intentara cruzar la cordillera. Fuentes de seguridad señalaron que Mejía Hernández habría sido visto en Osorno (Chile), ciudad ubicada a poco más de 100 kilómetros de Villa La Angostura. La cercanía con pasos fronterizos como Cardenal Samoré encendió las alarmas, ya que se temía una fuga hacia destinos turísticos argentinos como Villa La Angostura o San Carlos de Bariloche.

Por esa razón, se desplegaron operativos binacionales de seguridad, coordinados entre la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Carabineros, Interpol y la Policía Nacional de Colombia, que finalmente llevaron a la recaptura del sicario.

El detalle que permitió atraparlo

Según confirmaron las autoridades, el joven asesino a sueldo había intentado cambiar su aspecto físico tiñéndose el cabello de rubio para despistar a los investigadores. Sin embargo, un tatuaje en uno de sus brazos permitió identificarlo con precisión.

El director general de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Fernando Triana Beltrán, confirmó la detención y difundió un video con imágenes del arresto. Destacó que se trató de una operación binacional coordinada, fruto de la cooperación entre agencias de seguridad de ambos países y de Interpol.

Con esta captura, el caso que había generado gran preocupación en Chile y en la Patagonia argentina se cierra con la confirmación de que el joven sicario del Tren de Aragua ya se encuentra bajo custodia.