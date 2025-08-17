Vuelve el frío polar: se esperan lluvias, viento y nieve durante la semana

Tras días de clima más cálido, la Patagonia enfrentará nuevamente un descenso de temperaturas que se hará sentir durante toda la semana. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la combinación de viento, lluvias y nieve marcará el inicio de semana en Neuquén y Río Negro.

Desde la AIC anticiparon a partir del lunes ingresará aire frío, acompañado de viento, precipitaciones y nevadas, modificando el panorama climático en la región. En ese contexto, las nevadas y lluvias afectarán principalmente la cordillera, ubicada en el oeste de Río Negro y Lagos de Neuquén, mientras que los valles y la costa sentirán especialmente los efectos del viento. Aunque la semana será de clima complejo, se descartó que las temperaturas alcancen niveles extremos.

Según el pronóstico extendido de la AIC: en la cordillera, el frío se sentirá desde el lunes y las nevadas llegarán el martes 20, de manera débil, con mayor intensidad hacia el miércoles; el día más frío será el jueves, con mínimas entre -2°C y -4°C. En el Valle, se anticipa inestabilidad desde el lunes, con viento de hasta 67 km/h el martes y lluvias el miércoles. El norte neuquino tendrá precipitaciones lunes y viento martes, con nevadas débiles el jueves. En la costa rionegrina, el viento dominará la semana, alcanzando ráfagas de 60 km/h y temperaturas máximas que no superarán los 20°C.