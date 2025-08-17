El ex River que captó la atención por su llegada al fútbol francés se estrenó hoy dejando huella. Joaquín Panichelli se estrenó en Racing de Estrasburgo marcando el único gol del partido en el clásico ante Metz. El delantero cordobés que dejó el Millonario sin debutar en Primera, le entregó la victoria a los Blanquiazules en su primer partido en la Ligue 1.

El tanto llegó a cinco minutos del cierre: un centro desde la izquierda le llegó a un Panichelli que, desde el punto penal, conectó de cabeza y superó la estirada del arquero para darle al Racing de Estrasburgo el 1-0 definitivo que representó los dio los tres puntos en el encuentro inaugural de la temporada. El centroatacante fue titular al igual que Valentín Barco, que participó también de la acción del tanto.

Después de una destacada temporada en el Mirandés de la Segunda División española, donde anotó 21 goles en 44 partidos y peleó hasta el final por el ascenso a La Liga, Panichelli fue adquirido por Racing de Estrasburgo por 16 millones de euros por la totalidad del pase del atacante de 22 años. Esta operación benefició a River, que mantenía un 20% de la ficha del futbolista, y recibió 3.2 millones de euros por la transferencia. El cordobés se había ido libre a fines de 2022 al Alavés, tras no renovar su contrato con el Millonario por falta de oportunidades en el primer equipo.