Lunes 18 de Agosto, Neuquén, Argentina
Expovocacional 2025 inicia su gira por Neuquén con la firma de convenios

Este año, la feria educativa tendrá nuevas fechas y mayor alcance en diferentes localidades del interior neuquino. La gira provincial incluirá tres jornadas clave

Por Redacción

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 16:46
El gobernador Rolando Figueroa, junto a la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, y la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, encabezaron en el Centro de Convenciones Domuyo la firma de convenios de colaboración con los intendentes de Neuquén capital, Mariano Gaido; Zapala, Carlos Koopman; y Chos Malal, Nicolás Albarracín, quienes formalizaron su apoyo para concretar la Expovocacional 2025 en esas localidades.

También participaron los ministros de Jefatura de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; de Educación, Soledad Martínez, y la secretaria jefa de Gabinete de la municipalidad de Neuquén, María Pasqualini.

Corroza destacó los acuerdos y el trabajo articulado con los intendentes, que “refuerzan un compromiso conjunto por promover la educación, la orientación vocacional y las oportunidades de formación para los jóvenes de la provincia, llegando a las distintas regiones con más oportunidades”. Agregó que “desde el Gobierno provincial es una prioridad acompañar a las juventudes en sus trayectorias”.

Este año, la feria educativa tendrá nuevas fechas y mayor alcance en diferentes localidades del interior neuquino. La gira provincial incluirá tres jornadas clave:

  • Zapala: Parque de la Estación, 26 y 27 de agosto.

  • Chos Malal: Gimnasio Municipal, 9 y 10 de septiembre.

  • Neuquén capital: Espacio Duam, 1, 2 y 3 de octubre.

En todos los casos, las actividades se desarrollarán de 9 a 18 horas.

Sobre la feria

Organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de ECyDENSE, la Expovocacional 2025 reafirma su misión de conectar a estudiantes secundarios con opciones educativas terciarias, universitarias y de oficios, tanto públicas como privadas.

Bajo el lema “Tu vocación importa”, las próximas ediciones ofrecerán información, charlas de orientación, zonas de entretenimiento y actividades recreativas para más de 20.000 estudiantes de toda la provincia.

La actividad es libre y gratuita, y las charlas de orientación requieren reserva previa a través del correo charlasexpovocacional@gmail.com. Se invita a estudiantes, docentes y familias a aprovechar la oportunidad de conocer nuevas alternativas educativas y rutas profesionales.

El evento contará con la participación de instituciones educativas, universidades, institutos técnicos, dependencias estatales y organizaciones vinculadas a la formación y al empleo joven.

Toda la información y novedades del evento estarán disponibles en las redes sociales de @expovocacional.

