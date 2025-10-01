El "Diablo” Maureira condenado a 20 años: robos, secuestros virtuales y fugas

Raúl Esteban “El Diablo” Maureira deberá permanecer las próximas dos décadas preso. La Justicia lo condenó a 4 años y 6 meses de prisión por un robo en Roca. La sentencia se sumó a condenas previas por 14 años y 4 meses en 2017 y 4 años y 6 meses en Cipolletti, por lo que al unificarles las penas y totalizó 20 años y 2 meses de prisión efectiva.

La investigación determinó que Maureira, junto a al menos dos cómplices, planificó el robo durante días, realizando tareas de vigilancia e incluso recabando información de allegados de la víctima. Sin embargo, ingresaron por error a la vivienda contigua, donde fueron descubiertos en el techo por el dueño de casa. Armados y simulando ser policías, irrumpieron violentamente, reduciendo al hombre y a su madre de 71 años mediante amenazas y agresiones físicas. Se llevaron un celular, una computadora, electrodomésticos, relojes, una mochila y un Volkswagen Gol Trend, que usaron junto a una Renault Sandero para huir del lugar.

“El Diablo” ya tenía un historial marcado por delitos graves y fugas audaces. Había sido condenado en 2017 a 14 años y 4 meses de prisión, y gozaba de beneficios de libertad asistida cuando, en febrero de 2024, cortó la tobillera electrónica y se fugó. Durante su período prófugo cometió múltiples delitos: robos en Fernández Oro, Roca y Villa Regina. Finalmente fue detenido el 19 de enero de 2025 durante la Fiesta Nacional de la Pera en Allen, en un operativo que contó con apoyo de distintas unidades y que el gobernador Alberto Weretilneck celebró en redes sociales.

En agosto de 2025, otro tribunal en Cipolletti lo condenó a 4 años y 6 meses por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y portación ilegal. Esa sentencia quedó firme, y la audiencia en Roca permitió unificar todas las condenas: la de 14 años y 4 meses (2017), la de 4 años y 6 meses (Cipolletti, 2025) y la nueva de 4 años y 6 meses (Roca, 2024). La sumatoria derivó en la pena única de 20 años y 2 meses de prisión efectiva, aunque resta aún un proceso que se desarrollará en Villa Regina en las próximas semanas.