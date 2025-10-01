¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Le unificaron las penas

El "Diablo” Maureira condenado a 20 años: robos, secuestros virtuales y fugas

Raúl Esteban “El Diablo” Maureira recibió una condena unificada de 20 años y 2 meses de prisión efectiva por robos, secuestros virtuales, agresiones con armas y múltiples fugas. Su prontuario lo convirtió en uno de los prófugos más buscados de la provincia, detenido finalmente en enero de 2025.

Por Fabian Rossi
Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 21:36
El Diablo Maureira recibió una nueva condena por una entradera en Roca

Raúl Esteban “El Diablo” Maureira deberá permanecer las próximas dos décadas preso. La Justicia lo condenó a 4 años y 6 meses de prisión por un robo en Roca. La sentencia se sumó a condenas previas por 14 años y 4 meses en 2017 y 4 años y 6 meses en Cipolletti, por lo que  al unificarles las penas y totalizó 20 años y 2 meses de prisión efectiva.

La investigación determinó que Maureira, junto a al menos dos cómplices, planificó el robo durante días, realizando tareas de vigilancia e incluso recabando información de allegados de la víctima. Sin embargo, ingresaron por error a la vivienda contigua, donde fueron descubiertos en el techo por el dueño de casa. Armados y simulando ser policías, irrumpieron violentamente, reduciendo al hombre y a su madre de 71 años mediante amenazas y agresiones físicas. Se llevaron un celular, una computadora, electrodomésticos, relojes, una mochila y un Volkswagen Gol Trend, que usaron junto a una Renault Sandero para huir del lugar.

“El Diablo” ya tenía un historial marcado por delitos graves y fugas audaces. Había sido condenado en 2017 a 14 años y 4 meses de prisión, y gozaba de beneficios de libertad asistida cuando, en febrero de 2024, cortó la tobillera electrónica y se fugó. Durante su período prófugo cometió múltiples delitos: robos en Fernández Oro, Roca y Villa Regina. Finalmente fue detenido el 19 de enero de 2025 durante la Fiesta Nacional de la Pera en Allen, en un operativo que contó con apoyo de distintas unidades y que el gobernador Alberto Weretilneck celebró en redes sociales.

En agosto de 2025, otro tribunal en Cipolletti lo condenó a 4 años y 6 meses por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y portación ilegal. Esa sentencia quedó firme, y la audiencia en Roca permitió unificar todas las condenas: la de 14 años y 4 meses (2017), la de 4 años y 6 meses (Cipolletti, 2025) y la nueva de 4 años y 6 meses (Roca, 2024). La sumatoria derivó en la pena única de 20 años y 2 meses de prisión efectiva, aunque resta aún un proceso que se desarrollará en Villa Regina en las próximas semanas.

 

