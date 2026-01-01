Año nuevo… DT nuevo para el Chelsea de Inglaterra luego de la destitución de Enzo Maresca en el primer día del 2026 tras el 2 a 2 como local ante el Bournemouth por la 18ª fecha de la Premiere League que tiene al equipo de Enzo Fernández en la quinta posición.

El último encuentro del reciente campeón en el Mundial de Clubes fue el martes 30 de diciembre y tras el resultado con sabor a poco hubo reuniones, evaluaciones y una decisión final.

Con contrato hasta junio de 2029, en el comunicado oficial se hace hincapié en una situación de común acuerdo, pero lo concreto es que la dirigencia de “le blue” pegó un golpe de timón importante.

Enzo Fernández, el argentino fue capitán del Chelsea mientras lo dirigió Enzo Mraresca.

Chelsea marcha a tiro de la zona de Champions en su certamen local, es semifinalista de la Copa de la Liga y sigue en carrera en la Opa de Inglaterra. Además, está en plena competencia por el certamen continental europeo por excelencia, donde marcha 13°, a dos puntos de la zona de clasificación directa. Bajo la gestión Maresca ganó el Mundial de Clubes y la Conference League.

Sin embargo, todo sonaba a poco después de haber ganado sólo uno de los últimos 7 partidos disputados en la Premier.

Palabra oficial

A través de las redes sociales oficiales, Chelsea explicó: "Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada”.

Alejandro Garnacho llegó llegó al Chelsea de Enzo Maresca en la presente temporada.

Ahora, hay muchas especulaciones en torno a quién podría llegar a ser su sucesor. En el equipo, además de tener a Fernández como capitán, también se encuentra el seleccionable Alejandro Garnacho, comprado recientemente al Manchester UNited.