Con amigos así, no sería necesario compartirlo en Instagram, pero en el mundo viral de Marino Hinestroza sí y su acción ya generó polémica antes de viajar a Buenos Aires para convertirse en refuerzo de Boca.

Fiel a su alto nivel de exposición desde que juega en el Atlético Nacional, el extremo subió apenas unos segundos de lo que fueron las acciones sobre una cancha de fútbol 5, de césped sintético, donde no se lo ve a él tras la pelota, sino que es el encargado de tomar las imágenes.

Hasta en un partido profesional, las violentas jugadas llamarían la atención de las cuentas deportivas, mucho más en una reunión informal, con un nombre conocido por el que se pagarán 5 millones de dólares por su pase y mudarlo de Colombia nada menos que a Boca.

Con el paso de las horas, se supo que Hinestroza fue apenas el comunicador del corto. No se encuentra en el campo de juego al momento de la violenta secuencia, pero en un primer momento se temió por su integridad.

El delantero no sufrió consecuencias físicas, pero sin dudas que ya motivará un llamado de atención por parte de la dirigencia Xeneize que lo espera para la revisión y cerrar la primera operación del 2026 en el mercado de pases.

Los números

Hinestroza, de 23 años de edad, llegará a la Argentina entre martes y miércoles. El comienzo de la semana terminará de definir su traspaso desde Atlético Nacional a cambio de unos 5 millones de dólares.

Todavía resta conocer cuál será el porcentaje de compra alcanzado con esa suma de parte del club de La Ribera que, hasta el momento, no tiene otras operaciones avanzadas mirando hacia la Copa Libertadores, la Liga Profesional y la Copa Argentina del 2026.