Julieta Ortega ventiló cuál es el problema de salud que padece Palito y cómo está ahora

La cancelación de una de las presentaciones más esperadas de Palito Ortega sorprendió a quienes ya tenían todo listo para verlo en vivo. El show, que debía realizarse en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, fue postergado tras una recomendación médica que tomó por sorpresa incluso a su entorno cercano. El anuncio oficial explicó que la decisión estaba vinculada a una cuestión de salud y que la nueva fecha se comunicaría en breve.

Desde la organización detallaron que las entradas seguirán siendo válidas para la reprogramación, y que aquellas personas que no puedan asistir recibirán el reintegro correspondiente. El mensaje fue difundido a través de las redes de Palito Ortega, donde también se pidieron disculpas por los inconvenientes y se dejó en claro que el objetivo principal es priorizar el bienestar del cantante.

Quien salió a aclarar el panorama fue una de sus hijas, Julieta Ortega, que habló con Teleshow para llevar tranquilidad y evitar especulaciones. Contó que se trata de un cuadro puntual que requiere reposo, pero que no representa una amenaza seria para su salud. Según explicó, los médicos recomendaron suspender las actividades durante algunos días para evitar complicaciones.

Julieta Ortega detalló que el diagnóstico es herpes zóster, una afección que puede aparecer de forma repentina y que provoca dolor e inflamación. Si bien destacó que no es una situación alarmante, subrayó que el reposo es fundamental y que por ese motivo no podrá presentarse esta semana ni la próxima. La noticia calmó dudas, aunque dejó a muchos seguidores a la espera de novedades.

Además, Lalo Fransen, quien trabaja junto al músico desde hace años y mantiene una relación de amistad con él, también habló para llevar calma. Comentó que la molestia se manifestó en el rostro y que, aunque el cuadro no le impide cantar, se optó por no forzar su presencia en el escenario. Aseguró que el estado general es bueno y que se encuentra descansando en su casa.

Lalo Fransen señaló que la postergación no implica una cancelación definitiva. Expresó que el espectáculo se realizará apenas los médicos lo autoricen y que la prioridad es que llegue recuperado. El equipo confía en que solo se tratará de una breve pausa dentro de su agenda.

La reprogramación se definirá cuando haya una fecha segura y cercana, algo que se anunciará por los canales habituales. La producción ya comunicó que quienes opten por no esperar podrán gestionar la devolución del dinero sin inconvenientes.

Mientras tanto, el entorno familia﻿r se ocupa de acompañarlo durante la recuperación. La expectativa está puesta en que el malestar ceda pronto y que pueda retomar sus compromisos con normalidad, tal como tenía previsto antes de este imprevisto.