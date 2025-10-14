Atención a quienes circulan por la Ruta 7: por tareas de mantenimiento hicieron un pedido a los conductores

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) solicitó a los automovilistas circular con máxima precaución por la ruta provincial N° 7, debido a los trabajos de mejoramiento integral que se desarrollan en distintos tramos. La entidad pidió respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra para garantizar la seguridad vial.

Estas obras viales representan una inversión estratégica para mejorar la transitabilidad y la durabilidad de uno de los corredores más importantes de la provincia. La intervención busca beneficiar al transporte, al turismo y a la actividad productiva, fortaleciendo el vínculo entre Neuquén capital y la zona petrolera de Añelo.

Entre las tareas previstas se destaca la señalización nocturna en el tramo que une Neuquén y Centenario, la colocación de asfalto en un sector de Tratayén y un plan de bacheo integral desde el límite con Río Negro hasta la localidad petrolera. Estos trabajos permitirán mejorar la superficie de rodamiento y reducir riesgos de siniestros.

Desde este lunes, las cuadrillas ejecutan pintura horizontal sobre la calzada en horario nocturno, entre las 22 y las 5, para evitar interferencias con el tránsito diurno. La DPV pidió a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia y evitar maniobras bruscas, ya que una buena demarcación resulta clave en condiciones de baja visibilidad.

A partir del 15 de octubre, se iniciará la colocación de una nueva carpeta asfáltica en el tramo de Tratayén, sobre unos dos kilómetros. Esta fase contempla tareas de fresado y recalce de banquinas, asegurando una base sólida para el pavimento y una mejor experiencia de conducción segura en ese corredor.

En paralelo, continúa un plan de bacheo permanente desde el límite con Río Negro hasta Añelo. La DPV destacó que esta acción busca prevenir deterioros, mejorar la estabilidad vehicular y reducir daños en los vehículos. Además, reiteró su llamado a la responsabilidad ciudadana, respetando las normas y contribuyendo a la seguridad colectivadurante el desarrollo de las obras.