La Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación de Río Cuarto confirmó el sobreseimiento total de Roberto Marcos Barzola por prescripción en el marco del crimen de Nora Dalmasso.

El tribunal fundamentó su decisión en que han transcurrido casi 19 años desde la comisión del delito, superando el límite temporal de 15 años que establece el artículo 62, inciso 2, del Código Penal para el tipo penal atribuido a Barzola.

Asimismo, la Cámara descartó que la imposibilidad de que el esposo y el hijo de la víctima pudieran ejercer la acción penal como querellantes suspenda los plazos de prescripción, ratificando así la extinción de la acción penal.

El delito por el que se dictó el sobreseimiento es el de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, vinculado al homicidio de Nora Dalmasso.

Barzola había sido imputado en diciembre del año pasado, luego de que se confirmara la presencia de sus huellas genéticas en la bata y el cuerpo de la víctima. En ese momento, se indicó que él trabajaba puliendo los pisos en la vivienda de Villa Golf donde ocurrió el hecho.