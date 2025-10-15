Tribunal neuquino analiza el caso de un hombre acusado de abusar de su sobrina

Un hombre identificado como P.F.C.D. comenzó a ser juzgado en Neuquén acusado de abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en dos ocasiones, ocurridas en viviendas ubicadas en el mismo terreno. El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales, con la intervención del fiscal del caso Manuel Islas y la asistente letrada Vanesa Muñoz.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal le atribuyen los delitos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el vínculo y en carácter de autor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 del Código Penal.

Debido a que la expectativa de pena es superior a tres años e inferior a quince, el debate se desarrolla ante un tribunal colegiado integrado por las juezas Estefanía Saulí y Carina Álvarez, y el juez Juan Pablo Encina.

El juicio comenzó ayer y se extenderá hasta mañana. Durante la primera jornada, se presentaron convenciones probatorias y declararon varios testigos, entre ellos la propia víctima, quien lo hizo a través de cámara Gesell. Para este miércoles se prevé la declaración de peritos, médicos y efectivos policiales que intervinieron en la investigación.

Según la teoría del caso que la fiscalía busca probar, los abusos ocurrieron en dos momentos distintos. El primero, la madrugada del 25 de diciembre de 2021, en la vivienda del acusado, donde la familia había celebrado la Nochebuena. El segundo, entre agosto y septiembre de 2022, en la casa de la víctima, cuando el imputado aprovechó que la niña se encontraba cuidando a un sobrino para cometer el ataque.

La defensora de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Natalia Stornini, actúa como querellante en representación de la víctima.