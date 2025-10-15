Pablo Laurta, el detenido acusado del doble femicidio, del crimen del remisero y el secuestro de su hijo, se negó a declarar frente a la fiscal Daniela Montangie. En esta oportunidad, el femicida iba a declarar por el homicidio de Martín Sebastián Palacio, el chofer que lo iba a trasladar desde Concordia a Córdoba, pero, aun así, se confirmó que, por pedido de su abogado oficial, no presto testimonio ante la fiscal.

La Justicia cree que lo asesinó: la hipótesis se reforzó luego de haber encontrado un cuerpo en la zona donde ambos fueron vistos juntos por última vez

El imputado se presentó junto con su defensor oficial en los Tribunales de la ciudad de Concordia para dar respuestas sobre lo que ocurrió con Palacio, pero optó por no emitir declaración.

La jueza de Garantías a cargo del caso convocó a una audiencia para decidir su prisión preventiva y ordenar su traslado a la provincia de Córdoba, a donde viajará en las próximas horas. Allí, el presunto autor del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina (24), y su ex suegra, Mariel Zamudio (50), será indagado en el marco de esa causa.

Antes de presentarse a la indagatoria en Entre Ríos, Laurta fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

Las estremecedoras declaraciones del femicida

"Todo fue por justicia", aseguró Laurta mientras se retiraba de la comisaría donde se encontraba detenido en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, antes de ser trasladado a Concordia a prestar declaración..

"Todo fue por justicia", insistió el detenido desde dentro del móvil policial luego de que una periodista del Canal 9 Litoral le preguntó: "¿Qué hiciste con (Martín) Palacio?", el remisero que fue encontrado muerto durante las últimas horas y cuyo auto fue encontrado incendiado poco después de haber realizado un viaje con el detenido.