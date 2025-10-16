Cortó la tobillera electrónica, protagonizó una pelea de tránsito y dejó internada a una docente

Una docente de la Universidad de Río Negro fue brutalmente atacada en pleno centro de Roca por una mujer que debía estar cumpliendo prisión domiciliaria. El hecho ocurrió el martes y dejó a la víctima internada en observación por los golpes recibidos sin mediar palabra. La agresora, que había cortado su tobillera electrónica, está bajo investigación judicial, y su ira habría sido generada por una mala maniobra de tránsito. La UNRN repudió el ataque y pidió a la Justicia que actúe con urgencia.

Todo pasó en cuestión de segundos, pero el impacto sigue retumbando. Vanina Lavaccara, docente de la carrera Diseño de Interiores y Mobiliario de la Universidad Nacional de Río Negro, estacionaba su camioneta cerca del Sanatorio Juan XXIII, en pleno centro de General Roca. Tenía que hacerse unos estudios médicos. Nada fuera de lo común. Pero lo que vino después fue un episodio de violencia que parece sacado de una película de terror urbano.

De acuerdo con el testimonio de algunas personas que pasaban por la calle 9 de Julio, casi Buenos Aires, mientras la vícima estacionaba su camioneta Chevrolet S-10, alguien le tocó bocina. Pero eso no quedó ahí, a los pocos segundos, una mujer comenzó a patearle la camioneta y luego siguió con la conductora. La secuencia quedó registrada en los teléfonos de algunas personas que pasaban por el lugar.

Según relató la propia víctima en la denuncia que presentó en la Comisaría 3°, una mujer se le acercó con insultos y agresividad descontrolada. No hubo discusión previa, ni cruce de palabras. Solo agresiones. La atacante comenzó a patear el vehículo de Lavacara y, cuando la docente abrió la puerta para intentar entender qué estaba pasando, recibió una lluvia de golpes. “Una mujer empieza a darme una serie de golpes”, declaró. El resultado: internación inmediata y estudios médicos, entre ellos una tomografía.

La atacante se acercó hasta la camioneta de la víctima y comenzó a golpearla

Pero lo más grave vino después. Al averiguar quién era la agresora, Lavacara se enteró de que la mujer tenía colocada una tobillera electrónica por estar cumpliendo prisión domiciliaria. O mejor dicho, debía tenerla. Porque la había cortado. La mujer que la atacó estaba en libertad condicional y había vulnerado el sistema de control judicial.

La UNRN no tardó en reaccionar. Emitió un comunicado oficial repudiando el hecho y acompañando a la docente en este momento tan difícil. “Repudiamos enérgicamente este hecho, acompañamos a la docente en este difícil momento, le deseamos una pronta recuperación y solicitamos a la Justicia que actúe con la mayor celeridad posible”, expresaron desde la institución.

Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso. Se busca determinar si la agresora incumplió las condiciones de la libertad condicional y qué medidas se tomarán al respecto.