La golpeó, la llevó a punta de pistola hasta Tres Arroyos y ahora irá preso

Primero la golpeó, después la amenazó con un cuchillo, y dos días más tarde la obligó junto a su hija, a subirse al auto a punta de pistola. La llevó desde Villa Regina hasta Tres Arroyos, donde las tuvo retenidas contra su voluntad. Fue el comienzo de una historia violenta que terminó con el agresor preso y condenado por una larga lista de delitos.

El primer episodio ocurrió el 21 de noviembre de 2023, cuando el hombre atacó a su ex pareja con puños y patadas, provocándole múltiples hematomas. No conforme con eso, la amenazó de muerte con un arma blanca.

Dos días después, volvió a aparecer. Entró sin permiso a la casa de la mujer en Regina, exhibió un arma de fuego y las obligó —a ella y a la hija de ambos— a subir al auto. La víctima, aterrada, alcanzó a preparar un bolso antes de que el hombre las llevara hasta Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Allí permanecieron retenidas contra su voluntad hasta que finalmente regresaron a Río Negro.

Cuando la Policía intervino para resguardar a la mujer y a su hija, el sujeto sacó un cuchillo y atacó a un agente, que resultó herido. Lo detuvieron en el acto. A pesar de las medidas judiciales que le impusieron, no las cumplió y terminó con prisión preventiva.

El tribunal lo declaró culpable de un combo de delitos: lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas con armas, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, atentado contra la autoridad, lesiones a un policía y desobediencia judicial.

Los jueces Luciano Garrido, Alejandro Pellizón y Sandro Martín firmaron la sentencia. La fiscal del caso fue Irma Vanesa Cascallares, y el defensor del imputado, Leonardo Ballester.

A la hora de dictar la pena, los magistrados destacaron la gravedad y pluralidad de los hechos, y cómo el acusado se aprovechó de la vulnerabilidad de su ex pareja. Ahora, el violento pagará su condena entre rejas.