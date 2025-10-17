Fuerte vuelco en el oeste de Neuquén: una utilitaria quedó destruida y su conductor terminó en el hospital

En las primeras horas de este viernes, un vuelco generó sorpresa y desconcierto en el oeste de Neuquén. Una camioneta Fiat Fiorino apareció volcada sobre la calle Juan Julián Lastra, a pocos metros de la ex Ruta 22, entre Paso de la Patria y Choele Choel.

El siniestro ocurrió cerca de las siete de la mañana. Al llegar los equipos de emergencia, encontraron el vehículo tumbado sobre el lateral del acompañante, con el motor encendido, los airbags desplegados y las luces aún prendidas.

Personal del SIEN asistió al conductor en el lugar —un hombre mayor de edad— y lo trasladó de urgencia al hospital Castro Rendón. La zona fue rápidamente cercada por efectivos policiales mientras se realizaban las primeras pericias.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la Fiorino circulaba en dirección a Plottier cuando, por razones que aún se intentan establecer, perdió estabilidad y terminó volcando junto a la banquina.

Vecinos del área relataron que el vehículo quedó apoyado muy cerca de la vereda, frente a una parrilla del lugar, como si hubiese intentado detenerse antes del vuelco. La imagen —una utilitaria blanca volcada con las luces encendidas en plena mañana— generó curiosidad y preocupación entre quienes pasaban por allí.

El tránsito estuvo interrumpido durante varios minutos hasta que el vehículo fue retirado con una grúa. Las autoridades buscan determinar las causas del accidente y si hubo factores externos que provocaron la pérdida de control.