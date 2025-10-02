Este jueves por la mañana, dos delincuentes fueron sorprendidos in fraganti mientras intentaban forzar la reja de una ventana en una vivienda del barrio Gregorio Álvarez. La rápida intervención del personal policial de la Comisaría 21º del barrio Melipal fue clave para evitar el robo, luego de recibir un llamado de alerta por parte de vecinos que notaron movimientos sospechosos.

Al llegar al lugar, los efectivos divisaron a los sujetos en plena acción. Los delincuentes intentaron escapar al notar la presencia policial, pero fueron rápidamente alcanzados, reducidos y demorados por los uniformados. En su poder se halló un hierro macizo, presumiblemente utilizado para barretear la abertura, el cual fue secuestrado como evidencia.

La pronta respuesta de la Policía y la colaboración vecinal permitieron frustrar el intento de robo antes de que se concretara. Según informaron fuentes oficiales, no se registraron daños mayores en la vivienda ni personas lesionadas durante el procedimiento.

Ambos sujetos fueron trasladados a la unidad policial correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia por el delito de tentativa de robo. La investigación continúa para determinar si están vinculados a otros hechos delictivos recientes en la zona.