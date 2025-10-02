¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 02 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Probado que lo golpeó a la salida del boliche

Sabor amargo en el Caso Solano II: absolvieron a tres policías y uno sólo fue condenado por vejaciones

El Tribunal sólo condenó a Walter Etchegaray por vejaciones, al comprobarse que golpeó al joven salteño al sacarlo del boliche Macuba en 2011, pero sin pruebas de encubrimiento ni homicidio.

Por Fabian Rossi
Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 12:27
PUBLICIDAD

El esperado veredicto en el segundo juicio por el caso Daniel Solano dejó un sabor amargo para la familia y las organizaciones que acompañaron estos casi 14 años de lucha. El Tribunal Colegiado, con la lectura del juez Maximiliano Camarda, resolvió absolver a los tres policías acusados de encubrir la desaparición y asesinato del trabajador salteño. Sólo uno de ellos, Walter Etchegaray, fue declarado culpable por vejaciones, al quedar demostrado que lo golpeó a la salida del boliche Macuba en Choele Choel.

El fallo fue por unanimidad y antes de dar a conocer la resolución, el Tribunal rechazó los planteos de nulidad y prescripción que había hecho la defensa. Camarda reconoció que el paso del tiempo pudo afectar la memoria de testigos, pero aclaró que aun así quedó probado que la madrugada del 5 de noviembre de 2011 Solano ingresó a bailar a Macuba y fue retirado del local cerca de las 3 de la mañana, tras un disturbio menor.

La reconstrucción indica que Etchegaray y el policía Berte (uno de los ya condenados a perpetua en 2018) fueron quienes lo sacaron a los golpes de puño. Afuera esperaba una camioneta EcoSport de la Policía, aunque el Tribunal entendió que en ese momento no hubo detención formal.

Respecto de Cristian Toledo y Ceferino Muñoz, los jueces fueron tajantes: no hay pruebas que los incriminen ni responsabilidad en el encubrimiento. “La prueba producida no fue suficiente”, señaló Camarda, al fundamentar las absoluciones.

En cuanto a Etchegaray, se lo consideró como no responsable, aunque se aclaró que fue favorecido por el beneficio de la duda, al no haber pruebas claras en su contra.

En conclusión, el Tribunal resolvió absolver a los tres por la desaparición y homicidio de Solano, y sólo adjudicarle responsabilidad a Etchegaray por las vejaciones, es decir, los golpes que él mismo reconoció haberle propinado en la puerta del boliche.

El caso que expuso la trama de violencia policial y encubrimientos en Choele Choel suma así otro capítulo judicial, con un veredicto que vuelve a dejar abiertas las heridas de la impunidad que hubo en el encubrimiento de la desaparición y muerte del trabajador oriundo de Tartagal. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD