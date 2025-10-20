Este lunes comenzó la última semana de audiencias preliminares en el caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski, en el que están acusados miembros del Clan Sena y otros señalados por encubrimiento. Tras más de 35 sesiones previas, las partes definirán posibles apelaciones para concluir esta etapa y avanzar hacia el debate por jurados.

Las audiencias continuarán este lunes, martes y miércoles, periodo en el que se esperan resoluciones clave sobre las apelaciones planteadas. Una vez finalizadas, se procederá a la selección de los integrantes del jurado popular que participará en el juicio.

El Poder Judicial de Chaco estableció que el juicio por jurados se desarrollará en Resistencia durante los días 28, 29 y 30 de octubre, y el 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2025, con inicio a las 7:00 horas.

Última semana de audiencias en juicio por femicidio en Chaco

En el proceso judicial, César Sena enfrentará cargos por homicidio doblemente agravado. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como partícipes primarios en el caso. Además, otras cuatro personas están acusadas de encubrimiento agravado: Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso.

Entre los acusados se encuentra Ignacio Contreras, quien fue electo concejal en San Vicente en septiembre, sumando un contexto político al caso.