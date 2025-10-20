Se filtraron las imágenes de Chechu Bonelli con un conductor famoso: ¿nuevo romance?

Una sola imagen alcanzó para encender la curiosidad y desatar una ola de conjeturas. En el programa Puro Show, los panelistas analizaron una fotografía que muestra a Chechu Bonelli junto a Grego Rossello, en lo que sería un encuentro reciente durante el fin de semana. La toma, difundida sin demasiados datos de contexto, circuló rápidamente y puso el foco en la relación entre ambos.

Según comentaron en el ciclo, la aparición juntos de Chechu Bonelli y Grego Rossello sorprendió a más de uno porque no existían antecedentes públicos que vincularan a la modelo con el conductor y humorista. “La subieron por primera vez, y él venía de un viaje por España y Ámsterdam”, revelaron en vivo, generando intriga inmediata entre los presentes.

Algunos integrantes del panel optaron por minimizar el alcance del tema y señalaron la posibilidad de que se tratara de una broma o de una imagen tomada en otro momento. Sin embargo, no todos compartieron esa mirada. Varios insistieron en que la captura sería completamente actual y que el entorno de ambos habría preferido mantener el encuentro en reserva.

Una de las voces más enfáticas sostuvo que la fotografía data de este último fin de semana y aseguró que no se trataría de una coincidencia casual. “Para mí, hay algo ahí”, sentenció, dando lugar a una serie de interpretaciones sobre la naturaleza del vínculo.

Como suele suceder en estos casos, las lecturas no tardaron en multiplicarse. Algunos resaltaron que Chechu Bonelli y Grego Rossello se encuentran sin pareja y que una buena conexión entre ellos no sería descabellada. La posibilidad de una relación en ciernes empezó a ganar terreno, especialmente entre los seguidores de los protagonistas.

Dentro del debate, una panelista no dudó en expresar entusiasmo ante la idea de verlos juntos. “Ella está sola y él también. Me encanta la pareja, re combinan”, aseguró, aportando un condimento más al revuelo mediático. Las redes, por su parte, comenzaron a replicar comentarios similares.

Otro de los presentes recordó que el conductor es conocido por su humor y entusiasmo, rasgos que podrían congeniar muy bien con la etapa actual que atraviesa la modelo. El recuerdo de su separación de Darío Cvitanich fue mencionado como parte del contexto que vuelve comprensible su apertura a nuevas experiencias.

Por ahora, ni Chechu Bonelli ni Grego Rossello emitieron declaraciones al respecto. Mientras tanto, la especulación avanza al ritmo de las imágenes y del interés del público por descubrir si la escena captada es solo una coincidencia o el primer indicio de algo más.