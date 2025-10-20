La batalla por no perder la categoría en la Liga Profesional se intensifica con solo tres fechas restantes en el Torneo Clausura, y los equipos en mayor riesgo empiezan a mirar el abismo de más cerca. Sarmiento de Junín, San Martín de San Juan y Aldosivi, los más complicados en la tabla de promedios, también llegan con lo justo en la tabla anual. No obstante, Talleres, Godoy Cruz, Gimnasia (LP) y Newell's no pueden relajarse en esta recta final.

Actualmente, el que ocupa la última posición en la tabla de promedios es Aldosivi, por lo que es uno de los que hoy descendería. El Tiburón ocupa también el último lugar en la tabla anual del 2025, por lo que el penúltimo en la misma clasificación, hoy San Martín (SJ), está siendo el segundo en perder la categoría. Los dos fueron los ascendidos desde la Primera Nacional el año pasado, y les quedan apenas tres fechas para no retornar a la segunda categoría.

En cuanto a la tabla de promedios, la disputa se limita a los mencionados marplatenses y sanjuaninos, pero Sarmiento no puede descuidarse porque sus rivales dividen por menos partidos. De los tres, San Martín de San Juan es el único que depende exclusivamente de sus propios resultados para mantenerse en Primera.

La tabla anual, muy ajustada

En la pelea por no bajar vía clasificación, la pelea es cerrada: Aldosivi tiene 24 puntos y el Santo sanjuanino 26, pero Godoy Cruz y Talleres están ahí nomás con 27, mientras que Gimnasia (LP) suma 29 y Newell's y Sarmiento suman 30. Con nueve unidades en juego (no contará lo que sumen los clasificados a playoffs) los que están hoy salvados no pueden relajarse.

Si San Martín y Aldosivi no logran sumar los puntos necesarios, el equipo con peor rendimiento descenderá directamente a la Primera Nacional, mientras que el otro deberá continuar la lucha en la tabla anual para evitar la pérdida de categoría. La tensión crece a medida que se acercan las fechas decisivas, pero al final habrá dos lugares para jugar en la segunda categoría en 2026.