L-Gante le robó la moto a un policía: lo denunciaron y su situación es complicada

El nombre de L-Gante vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse una denuncia que lo involucra en un episodio insólito ocurrido semanas atrás. El hecho habría tenido lugar el 28 de septiembre durante la Fiesta de la Primavera y el aniversario fundacional de Roque Pérez, evento gratuito que convocó a miles de personas y donde el cantante fue uno de los números principales.

Según informó el periodista Mauro Szeta en el programa Lape Club Social Informativo por América TV, L-Gante es acusado de haberse apropiado sin permiso de una moto perteneciente a un efectivo policial. El episodio se habría dado tras el cierre del recital, cuando la multitud dificultaba por completo la salida del lugar.

De acuerdo al relato difundido, al encontrar el acceso vehicular obstruido, el músico habría decidido subirse de manera intempestiva al motovehículo oficial para evitar el caos de tránsito. El trayecto fue breve y el rodado fue recuperado poco después por personal policial, que intervino rápidamente.

La denuncia sostiene que, en medio del operativo de desconcentración, el cantante tomó la moto sin autorización. Mauro Szeta aseguró que la imputación que pesa sobre él es por “hurto en grado de tentativa”. Aunque se trata de una figura penal de menor escala, su antecedente judicial hace que el panorama no sea tan simple.

L-Gante tiene una condena en suspenso a tres años de prisión por amenazas coactivas y daño, sentencia que aún no está firme porque fue apelada por su defensa. Este nuevo expediente podría impactar directamente sobre esa causa y complicar su frente judicial en caso de que avance la investigación.

El hecho recién se conoció ahora, pese a haber ocurrido semanas atrás. En el lugar había alrededor de nueve mil personas, y se había implementado un sistema de postas para que los artistas abandonaran la zona. Fue en ese contexto donde se produjo la maniobra que hoy lo pone bajo la lupa.

Hasta el momento, ni el músico ni su representante, Maxi El Brother, hicieron declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Tampoco brindaron explicaciones ante los medios, a pesar de la repercusión que tomó la noticia en pocas horas.

Este nuevo escándalo irrumpe justo después de que el artista alcanzara un acuerdo judicial con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica. Tras varios meses de conflicto, pactaron una actualización en la cuota alimentaria, lo que había sido celebrado como un avance en medio de sus problemas legales.

Ahora, la situación judicial del cantante suma un capítulo inesperado que podría tener consecuencias mayores. Mientras el caso empieza a circular en los tribunales bonaerenses, su entorno guarda silencio y el futuro inmediato vuelve a teñirse de incertidumbre.

