Explosión en el Ruca Che: Lali bailó con un transformista regional y el público enloqueció

Un momento que hizo vibrar al público

El sábado por la noche, el Ruca Che se llenó de energía y emoción con la presentación de Lali Espósito. Entre los hits y la puesta en escena, uno de los instantes más memorables fue cuando Gastón “La Tota” Vázquez, artista y transformista reconocido en la región, subió al escenario.

Durante la interpretación de “Soy”, el himno que celebra la diversidad y el orgullo, el público estalló en aplausos y vítores. Cada movimiento de “La Tota” y Lali generó una ola de emoción que recorrió todo el recinto, consolidando un momento que será recordado por años.

De Allen a Neuquén: un artista que representa a su ciudad

Gastón, oriundo de Allen y radicado hace años en Neuquén, se convirtió en una referencia artística y cultural de la región, combinando talento, carisma y un mensaje de inclusión. A pesar de su trayectoria, cumplir el sueño de bailar junto a Lali fue un hito personal que emocionó tanto a él como a todos los asistentes.

Su participación no solo destacó su arte: reforzó un mensaje de respeto, libertad y orgullo por la identidad, en una noche donde la música y la pasión se unieron con la diversidad.

Un espectáculo que quedará en la memoria

La química entre Lali y Gastón convirtió la canción en un momento icónico del show, donde cada aplauso y cada grito del público reflejaron la alegría y la conexión entre artista y fans. El Ruca Che vibró con un mensaje claro: la música une, emociona y celebra la diversidad.

Desde Allen hasta Neuquén, Gastón “La Tota” Vázquez dejó su huella y demostró que el talento y la autenticidad siempre brillan, llevando a todos los presentes a vivir una experiencia inolvidable.