Secuestraron droga por unos 120 millones de pesos: pararon antes de un control de Gendarmería y eso los delató

Un control de Gendarmería Nacional sobre la ruta Nacional 22 terminó destapando algo mucho más grande que un simple viaje. Una pareja fue detenida con más de cinco kilos de droga, dinero en efectivo y documentación que revela plazos fijos por más de once millones de pesos. Todo comenzó cuando intentaron esquivar el control vial apagando las luces del auto en plena noche.

Esa escena, a la altura de la báscula de Senillosa, en el kilómetro 1260, llamó la atención de los gendarmes del Grupo de Seguridad Vial “Comahue”. Un Volkswagen Gol que circulaba en sentido oeste-este se detuvo a unos trescientos metros del puesto, con las luces apagadas y el motor en marcha. Los uniformados se acercaron pensando que podría tratarse de una emergencia, pero al asomarse al vehículo descubrieron que dentro había un hombre y una mujer visiblemente nerviosos.

El conductor no tardó en hablar. Antes de que los efectivos revisaran el baúl, confesó que llevaba droga. Su sinceridad no lo salvó: enseguida se dio aviso a la Unidad Fiscal de Neuquén, quienes autorizaron la requisa y el traslado del auto hasta la base de Gendarmería.

Los tres ladrillos de cocaína estaban dentro de una mochila

En el lugar, el equipaje fue pasado por un escáner de rayos X. Lo que se veía dentro de una caja de bananas y una mochila no dejaba dudas: había material sospechoso. El test rápido confirmó todo. En la caja encontraron 2,2 kilos de marihuana, y en la mochila, 3,2 kilos de cocaína. En total, más de cinco kilos de droga listos para circular por el Alto Valle.

El procedimiento no terminó ahí. En el vehículo también secuestraron 322 mil pesos en efectivo, dos celulares, anotaciones varias y el propio Volkswagen Gol. Por orden judicial, los detenidos quedaron incomunicados y se dispuso la constatación de sus domicilios. Esa pista llevó a un allanamiento en Regina.

En la vivienda, los investigadores se encontraron con algo todavía más llamativo: cuatro teléfonos celulares, dos balanzas electrónicas, cinco tarjetas SIM sin usar y certificados de renovación de plazos fijos por once millones de pesos. Además, había más dinero en efectivo: $1.232.200 guardados en distintos lugares de la casa.

En Regina, se allanó una casa donde encontraron más dinero en efectivo y certificados de plazo fijo por más de 11 millones

El operativo, coordinado por el personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales General Roca, contó con el apoyo del Escuadrón 68 Comahue y del área de Criminalística de Gendarmería Nacional. Lo extraño, para los investigadores es que el vehículo transitaba en sentido contrario a cómo es el recorrido de la droga en la región, que una parte queda en el Alto Valle y el resto continúa hacia la cordillera donde el valor se multiplica. Mientras más cerca de la cordillera y la frontera con Chile, el precio de la cocaína es más alto.

Según el personal especializado, el valor estimativo de la droga incautada puede llegar a superar los 100 millones de pesos en la venta al menudeo.