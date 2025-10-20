“Alto guiso” : Lo atraparon en el súper con jamón crudo, whisky y cuchillos bajo la ropa

No era una compra gourmet ni un malentendido en la caja: llevaba mercadería entre sus ropas. Lo sorprendente es que no era para comer, sino que con los productos que se llevaba se hacía “alto guiso”, versión premium. Un hombre de 41 años terminó detenido luego de que lo descubrieran tratando de irse sin pagar con fiambres finos, whisky importado, gin artesanal y cuchillos nuevos escondidos bajo la ropa. Todo, por un total de 115.320 pesos.

El episodio ocurrió en el supermercado La Anónima de calle Mariano Moreno de Cipolletti. El propio gerente, fue quien notó algo raro: una pareja que se movía entre las góndolas con más ansiedad que hambre. Según el informe policial, los alcanzó a ver cuando guardaban cosas entre las prendas. Cuando se acercó para preguntar, la mujer escapó sin mirar atrás y el hombre quedó con todo el botín encima.

Los empleados llamaron a la Policía y al revisarlo encontraron de todo: siete sobres de jamón crudo premium, una botella de gin artesanal marca Bosque, una de whisky Jack Daniel’s y cuatro cuchillos con chailas en paquete cerrado. Una selección que parecía más pensada para un asado deluxe que para la necesaria cena.

Ya en el lugar, los efectivos de la Comisaría 32° lo demoraron y notificaron a la fiscalía. El fiscal Diego Vásquez, a cargo del caso, ordenó que el sujeto quedara detenido por tentativa de hurto. La mujer, por ahora, sigue prófuga.