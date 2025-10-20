Una lata de cerveza reveló un truco narco en Esquel

Una lata de cerveza que escondía marihuana en su interior fue descubierta por la Policía del Chubut durante un operativo de control en la terminal de ómnibus de Esquel. El hallazgo sorprendió a los efectivos de la Sección Antinarcóticos, que realizaban inspecciones preventivas en rutas y terminales de la cordillera.

Todo ocurrió cuando los agentes controlaban equipajes con un escáner de rayos X y un perro detector de estupefacientes. Entre los bolsos, algo llamó la atención en el interior de una lata aparentemente común. Al revisarla, notaron que el envase tenía un peso extraño y una base cubierta con yeso. Dentro, hallaron un pequeño recipiente plástico con cogollos de cannabis.

Pero eso no fue todo. En otro de los controles, los policías detectaron un frasco con un litro de aceite de cannabis elaborado de manera casera, sin ningún tipo de autorización. Minutos más tarde, otro pasajero fue sorprendido con un tubo que contenía restos de la misma sustancia.

Los policías detectaron un peso fuera de lo común de las latas

Ambos hombres, mayores de edad, fueron notificados por infracción a la Ley Nacional 23.737, que sanciona la tenencia y transporte de drogas. Todo el material fue secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía Descentralizada de Esquel, que ordenó las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza provincial explicaron que los procedimientos forman parte de una política de control permanente en rutas y terminales, dispuesta por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía. Así, una simple lata de cerveza terminó revelando una historia más del ingenio –y los límites– al que algunos recurren para intentar burlar los controles. Esta vez, el intento quedó al descubierto gracias al olfato policial y a la tecnología que no deja pasar ni el más mínimo detalle.