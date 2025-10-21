Desapareció una argentina de 26 años en Mallorca y su familia teme un secuestro

Una profunda preocupación invade a una familia argentina que busca desesperadamente a Paola Mariana Lens, una joven de 26 años que viajó a Palma de Mallorca (España) por una oferta laboral y desapareció a los pocos días de llegar. Su entorno denuncia que desde el 14 de octubre no responde mensajes ni llamados, y teme que haya sido víctima de un secuestro.

Según relató su hermana, Dolores, la joven —a quien todos llaman Mariana— aterrizó el 7 de octubre tras haber aceptado un trabajo como niñera para una familia alemana radicada en esa ciudad perteneciente a las Islas Baleares. “Al principio hablábamos todos los días, nos contó que estaba bien y nos mostró el lugar donde estaba viviendo”, dijo.

Pero todo cambió de forma abrupta. “El miércoles 15 dejó de responder y al día siguiente ya no le llegaban los mensajes”, explicó Dolores, quien encabezó la campaña de búsqueda y pidió ayuda internacional.

Mariana había aceptado el empleo —con casa, comida, auto y pasaje pagos— con el objetivo de ahorrar dinero y luego trasladarse a Andorra para la temporada invernal. Amante del esquí, se estaba formando para ser instructora y tenía una vida itinerante desde 2020, trabajando en hoteles y como niñera en distintos países, incluso en Inglaterra.

Hasta el momento, no hay novedades oficiales sobre su paradero. La familia ya activó comunicaciones con autoridades argentinas y españolas, mientras la búsqueda se intensifica ante el temor de que se trate de un caso de trata de personas.