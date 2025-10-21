Este martes se mantiene la intensa búsqueda de Alberto Pedro Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, la pareja de jubilados que desapareció hace más de una semana en Chubut tras comunicar que saldrían de paseo.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que ambos se habrían perdido en la zona debido a su desconocimiento del terreno. Recientemente, hallaron la camioneta de Kreder atrapada en un lugar de difícil acceso, y este martes intentarán remolcar el vehículo para continuar con el operativo.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, están evaluando la posibilidad de que un cerrajero se desplace hasta el lugar donde está el vehículo para, mediante la conexión de una antena, codificar las llaves necesarias para retirarlo. Como explicó un voluntario, “sacarla a los tironazos y con malacate no dio resultado el sábado”.

La última grabación de una cámara de seguridad que captó la camioneta fue sobre la ruta 1, aunque no se pudo confirmar cuántas personas iban dentro del vehículo en ese momento.

Efectivos que participan en la búsqueda

Más de 100 efectivos de distintas fuerzas, incluyendo la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Prefectura Naval y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, continúan con la búsqueda. Utilizan vehículos 4x4, cuatriciclos, drones y realizan sobrevuelos aéreos. Además, familiares y voluntarios colaboran activamente en el operativo.

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, supervisa personalmente las tareas junto al Ministerio Público Fiscal. Además, se activó el SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas) para ampliar el alcance del operativo en la región.

En paralelo, se recorrieron refugios de pescadores y áreas costeras próximas a la estancia Willatoski, sin encontrar nuevos indicios hasta ahora. La búsqueda se concentra en un amplio radio cercano al Cañadón Visser y Rocas Coloradas, en la ruta que une Comodoro Rivadavia con Camarones.

Búsqueda de jubilados desaparecidos en Chubut sigue activa

Antes de hallar las últimas fogatas, confirmadas por los voluntarios que recorren la zona en camionetas 4x4 hacia la Ruta 3, la búsqueda se había redirigido tras encontrar una fogata apagada pero reciente a pocos kilómetros al norte del lugar donde se localizó la camioneta.

Este hallazgo motivó un despliegue significativo hacia la ruta 1, incorporando perros rastreadores y vehículos todoterreno para explorar esta nueva área.