Esperaba el colectivo y lo asaltaron: dos detenidos tras brutal ataque en Roca

Un chico de 13 años fue asaltado mientras esperaba el colectivo escolar en la zona este de Roca. Dos delincuentes en moto lo chocaron, lo tiraron al suelo y le arrancaron la riñonera. El menor terminó con la rodilla lastimada y fue asistido por una vecina. La policía reaccionó en minutos, montó un operativo cerrojo y atrapó a los ladrones a pocas cuadras. La moto que usaron también era robada.

Todo pasó cerca de las 7, en la esquina de La Plata y Suecia. El chico estaba solo, esperando el transporte para ir a clases, cuando aparecieron dos tipos en una 110 cc. Uno se bajó sin mediar palabra y fue directo a arrancarle la riñonera. El chico se resistió, pero lo empujaron con fuerza y cayó al piso. Se golpeó la rodilla y quedó tirado, dolorido y en shock.

Una vecina que justo salía de su casa vio todo. Corrió a ayudarlo, lo levantó y llamó al 911. Mientras tanto, los motochorros escapaban rumbo al barrio Malvinas. La mujer dio detalles clave: cómo eran los atacantes, qué moto usaban y hacia dónde habían huido. Con esa información, se activó un operativo cerrojo en toda la zona norte.

Minutos después, un patrullero de la Comisaría 31° detectó a dos hombres en una moto igualita a la del robo, circulando por Los Cerezos, entre Panamá y Libertador. Intentaron escapar, pero los interceptaron en Tierra del Fuego y Suecia. Ahí mismo los esposaron y les secuestraron la moto, que tenía pedido de captura por robo.

La madre del chico llegó a la comisaría poco después para hacer la denuncia. El adolescente, por suerte, solo sufrió heridas leves, pero quedó muy nervioso por lo que vivió. La Fiscalía de turno ordenó la detención de los dos sospechosos y dio intervención a la Brigada de Investigaciones y al Gabinete de Criminalística.