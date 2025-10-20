La Neuquinidad movilizó a miles de personas en recorridas por toda la provincia

Miles de vecinos, militantes y candidatos participaron este lunes de las recorridas simultáneas de La Neuquinidad en distintas ciudades y localidades de la provincia de Neuquén, en un claro mensaje de cara a las elecciones legislativas del domingo. El objetivo fue comunicar los logros del gobierno de Rolando Figueroa en obras, educación, salud, seguridad e infraestructura, y reafirmar la defensa de la provincia que los candidatos llevarán al Congreso Nacional.

La candidata a senadora, Julieta Corroza, partió desde la zona del Ruca Che en la ciudad capital y recorrió distintos barrios del Oeste. “Nuestra propuesta tiene que ver con defender a Neuquén, nuestros recursos naturales y lograr que reciba la coparticipación federal que merece”, afirmó. Además, subrayó la importancia de que los neuquinos y neuquinas concurran a votar para consolidar el modelo de gestión que permitió avanzar en rutas, escuelas, centros de salud y comisarías.

Por su parte, la candidata a diputada nacional, Karina Maureira, recorrió el barrio Hibepa y remarcó que “Neuquén necesita senadores y diputados que defiendan a la provincia, no las agendas de Buenos Aires”. Mientras que el candidato a diputado nacional, Joaquín Perren, destacó que la campaña busca “defender entre todos y todas el modelo neuquino” y reafirmó los logros en educación, salud e infraestructura, que según él contribuyen a una provincia equilibrada y socialmente justa.

Las recorridas se multiplicaron por toda la provincia, con vecinos y militantes como protagonistas activos. Algunos grupos distribuyeron folletos en espacios públicos como el Paseo de la Costa y el parque Jaime de Nevares. Los candidatos a senadores suplentes, María “Malala” Da Pieve y Gustavo Coatz, estuvieron en San Martín de los Andes y Chos Malal, mientras que otros referentes recorrieron Zapala, Centenario, Junín de los Andes y Rincón de los Sauces.

Desde que asumió, Rolando Figueroa se propuso consolidar un modelo de desarrollo equitativo y equilibrado, llegando a cada ciudad y paraje de la provincia. Las recorridas de La Neuquinidad dejaron en claro que sus candidatos representan a todos y cada uno de los neuquinos y neuquinas, reforzando el mensaje de unidad y defensa de la provincia rumbo a las elecciones legislativas.