Incendios dejan sin agua a Cinco Saltos y sin luz a una parte de Allen

Esta tarde de lunes se registraron dos incendios que afectaron a instalaciones de media tensión, según informó EDERSA.

En Cinco Saltos, el foco afectó la zona de la estación de bombeo de Aguas Rionegrinas, en la ex Transmaritima y chacra Fernández, por lo que se suspendió el suministro de agua potable. Por esta situación, desde el área municipal de Deportes decidieron cancelar todas las actividades para lo que resta del día. La distribuidora de energía detalló que una vez que se controle la situación, van a iniciar las reparaciones.

En Allen el incendio se produjo en la chacra 125, dejando sin luz al sector y sus alrededores. Destacaron que las cuadrillas ya intervienen para normalizar el suministro en las próximas horas.

Un caso similar había ocurrido en Villa Regina

Cuatro dotaciones y quince voluntarios de bomberos debieron intervenir en un incendio de gran magnitud en la isla 58. El siniestro se registró en un sector ubicado entre las canchas de fútbol de la Liga de Veteranos y las bombas de captación de agua.

Las autoridades recordaron que este tipo de siniestros suelen originarse por la quema que se realiza para limpiar y desmalezar en las chacras.