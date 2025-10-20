Intensa búsqueda de un hombre que se arrojó al río en San Patricio del Chañar

Un operativo de búsqueda se mantiene en curso tras la desaparición de un hombre de 44 años que se arrojó al río mientras intentaba cruzarlo, según informaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas, cuando un testigo alertó al personal de la Comisaría 13 sobre un hombre que, tras tirarse al río en la zona de piletones acompañado de amigos, no volvió a salir a la superficie. La víctima, que se encontraba en la localidad visitando a su familia, había llegado hacía pocos días a la zona.

Para dar con su paradero, trabajan efectivos de la Comisaría 13, Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía y personal municipal de seguridad ciudadana. La búsqueda está coordinada por la fiscal Lucrecia Sola, del Ministerio Público Fiscal.

El operativo continuará mañana desde primeras horas del día, sumándose al mismo buceadores tácticos provenientes de Neuquén para reforzar la búsqueda. Las autoridades reiteran el llamado a la precaución a quienes se acerquen al río y agradecen la colaboración de los vecinos.