Jueves 23 de Octubre, Neuquén, Argentina
Escándalo y furia en la mañana neuquina

Un expolicía de Río Negro borracho provocó un triple choque en plena Mosconi, se puso violento y terminó preso

El hombre, retirado de la fuerza rionegrina, chocó tres autos frente al Ejército, se negó al test de alcoholemia, insultó a los efectivos y trató de golpearlos. Terminó detenido. Indignación entre los vecinos y automovilistas que presenciaron el papelón.

Por Redacción

Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 10:58
Caos en la mañana neuquina

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana de este jueves sobre Avenida Mosconi, entre Chaco y Saavedra, frente al edificio del Ejército.

Tres autos estuvieron involucrados en un triple choque en cadena: un Fiat Cronos, un Renault Fluence y un Renault Logan, identificado como el vehículo que habría generado el siniestro.

Aunque los tres autos presentaban daños menores, la situación derivó en un episodio de tensión y violencia. Personal del SIEN tuvo que trasladar a una menor de edad por lesiones leves.

Se negó al control y reaccionó con violencia

Fuentes policiales informaron que el conductor del Logan, un hombre de más de 60 años, retirado de la Policía de Río Negro que sería de Cipolletti, fue detenido alrededor de las 9:15.

El hombre se negó a realizar el control de alcoholemia y se resistió al procedimiento, mostrando una actitud agresiva y violenta hacia el personal de la Comisaría 17 del barrio La Sirena.

Según las mismas fuentes, presentaba signos evidentes de estar bajo los efectos del alcohol al momento del operativo.

Tensión y detención: terminó preso tras resistirse al procedimiento

Ante su resistencia y los intentos de agresión, los efectivos policiales procedieron a reducirlo y detenerlo.

El expolicía fue trasladado a la comisaría, donde quedó demorado por resistencia a la autoridad y desorden.

"Estábamos parados en el semáforo. Este señor inconsciente me chocó y yo choqué al muchacho de adelante", dijo uno de los damnificados, remisero, en declaraciones a La Red Neuquén.

"Se puso violento y en todo momento se negó a dar información como el seguro", agregó el automovilista.

"Cuando me acerque a hablarle era impresionante el olor a alcohol. Ustedes pueden verlo, no se puede sostener en pie", sostuvo.

El incidente fue seguido en directo por el móvil de AM550, que cubrió la situación desde el lugar del choque.

Un nuevo caso de imprudencia al volante

El hecho volvió a poner en discusión la problemática de los conductores alcoholizados y el riesgo que representan para quienes circulan por la ciudad.

En este caso, la actitud de un ex integrante de la fuerza de seguridad provocó indignación y repudio, al protagonizar un choque y resistirse al control policial. Se supone que, por haber pertenecido a las fuerzas de seguridad que buscan mantener el orden y cuidar a los ciudadanos, debería conducir sus acciones de una manera pacífica y buscando el bienestar social, en lugar de generar disturbios y violencia.

