Una brutal escena de horror se vivió en la segunda meseta de Centenario en la mañana del lunes, cuando un perro de raza pitbull, descontrolado y cubierto de sangre, atacó sin piedad a otro animal hasta quitarle la vida en cuestión de segundos. El feroz episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Agrimensor Hugo Arraga y Lago Correntoso, y dejó conmocionados a los vecinos que, impotentes, intentaron detener el sangriento ataque.

Testigos del espeluznante momento relataron que fueron al menos cuatro las personas que intervinieron para frenar al animal, pero el daño ya estaba hecho: las mordeduras fueron tan severas que el perro agredido murió prácticamente al instante. Finalmente lograron atar al pitbull a un cerco, con el hocico, el pecho y las patas cubiertos de manchas de sangre.

Piden una solución urgente

Una vecina del lugar denunció que el perro tiene dueña identificada, y que no es la primera vez que el animal se escapa y genera caos en el barrio. “Ya mató a varios perros y nadie hace nada”, declaró. A pesar de los reiterados llamados a Control Canino y la Comisaría 52, la única respuesta inmediata fue el retiro del cuerpo sin vida del perro atacado.

Ahora, los residentes del sector exigen una intervención urgente y medidas concretas para evitar otra tragedia. La presencia del peligroso pitbull (con antecedentes violentos) mantiene en vilo a los vecinos del barrio, que exigen que la dueña se haga responsable del problema y además piden soluciones al municipio.