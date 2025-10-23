El martes por la tarde, en las costas cercanas a la ciudad de Rawson, fue encontrado el cuerpo de un hombre que presentaba claros signos de criminalidad. El cadáver, hallado en la zona conocida como “Las Caras Talladas”, se encontraba maniatado y envuelto en una manta. La víctima, que inicialmente no pudo ser identificada debido al estado en que se encontraba el cuerpo, fue confirmada este miércoles como un hombre de 38 años, oriundo de Villa Regina, provincia de Río Negro.

El hallazgo ocurrió cerca de las 19 cuando una pareja que paseaba por la zona observó el cuerpo flotando cerca de la costa y dio aviso inmediato a las autoridades. La zona de difícil acceso, con acantilados y marea alta, dificultó las tareas de rescate y recuperación del cadáver, según explicó el subjefe de la Policía de Chubut, comisario general Mauricio Zabala. El cuerpo fue trasladado finalmente a la morgue judicial de Rawson cerca de las 23, tras un complejo operativo encabezado por el fiscal general Leonardo Cheuquemán.

“Las características del terreno y las condiciones climáticas complicaron enormemente el procedimiento”, indicó Zabala, quien detalló que, gracias a un exhaustivo trabajo de pericias forenses, se logró la identificación del fallecido. Aunque la identidad fue confirmada mediante el sistema AFIS, la policía aún mantiene la reserva de los datos personales por disposición judicial, en tanto se realiza la notificación a los familiares.

El informe policial también reveló que la víctima presentaba ataduras en pies y manos, además de diversas lesiones en su cuerpo. Estos elementos llevaron a las autoridades a no descartar que se trate de un homicidio. Según las primeras hipótesis, el crimen podría estar vinculado a antecedentes de la víctima por infracciones a la ley de estupefacientes, aunque hasta el momento no se ha podido confirmar si existe un vínculo directo con actividades ilícitas en la región.

“Por las características del hallazgo y los antecedentes de la víctima, la Brigada de Investigaciones está abocada a determinar el trasfondo de lo sucedido”, agregó el subjefe de la Policía de Chubut. En paralelo, la Fiscalía de Rawson también está investigando si el asesinato podría estar relacionado con un ajuste de cuentas vinculado a su posible participación en el narcotráfico.

El hombre, que residía en la zona desde hacía varios meses, no había sido reportado como desaparecido. Las autoridades aún están analizando los motivos de su llegada a Chubut y las circunstancias que lo rodean. En este sentido, la fiscalía también explora la posibilidad de que el crimen haya sido cometido en un contexto de disputas dentro de redes criminales.

La policía y la fiscalía continúan con las pericias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Se espera que en las próximas horas, nuevos avances puedan arrojar más información sobre la víctima y el contexto de su muerte.



