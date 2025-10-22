El joven de 29 años desaparecido hace más de 20 días en Bariloche fue encontrado sano y salvo en Cafayate

Emiliano Evans se comunicó con la policía local de Cafayate para confirmar su identidad y avisar que estaba bien. Su desaparición había movilizado a la Policía de Río Negro y al Ministerio Público Fiscal, tras la denuncia de su hermano. La búsqueda se complicaba porque Emiliano no tenía celular y no mantenía contacto con sus padres desde principios de octubre.

El joven es oriundo de Comodoro Rivadavia y vive desde hace seis años en El Bolsón, donde cursa la Licenciatura en Diseño Artístico y Audiovisual en la UNRN. El 2 de octubre viajó a Bariloche para un congreso académico y planeaba hospedarse en el Gimnasio Municipal N°3, pero la prohibición de ingresar con su gato lo obligó a buscar otra alternativa. Desde entonces, su familia perdió contacto.

La reconstrucción del recorrido muestra que Emiliano primero se dirigió a Catriel, a más de 600 kilómetros de Bariloche. Allí la policía pudo confirmarlo, lo que llevó a ampliar la búsqueda a nivel nacional e internacional, incluso con la posibilidad de que estuviera en Mendoza.

Gabriela Campilley, oficial de la Comisaría de El Bolsón, explicó: "Viajó con su gato, que lo acompaña siempre. Al no poder entrar con él, decidió quedarse en lo de un conocido. No se sabe si volvió a El Bolsón, donde vive y estudia, pero no tiene familia allí."

Finalmente, la sorpresa: Emiliano apareció en Cafayate, más de 2.200 kilómetros al norte de Bariloche, sano y salvo, poniendo fin a semanas de incertidumbre y preocupación. La familia, aliviada, ya pudo volver a comunicarse con él y agradecer la búsqueda intensa realizada por la policía de distintas provincias y el seguimiento del Ministerio Público Fiscal.