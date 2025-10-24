La historia de violencia que sufrió Lowrdez Fernández a manos de su ex pareja, Leandro García Gómez, sigue revelando detalles impactantes. En una reciente entrevista en el programa Puro Show, Lissa Vera, ex integrante de Bandana, relató el papel esencial que tuvo su compañera Valeria Gastaldi para ayudar a Lowrdez a salir de una situación de peligro.

Un grupo más allá de las Bandana

Según Lissa, fue Valeria quien mantuvo contacto directo con Lowrdez durante los momentos más críticos en los que la cantante permanecía retenida en un departamento. Lissa explicó que no conocía los detalles porque Lowrdez no quería contarle, pero pudo enterarse a través de Valeria, ya que “yo sabía lo que le estaba pasando a Lourdes por Valeria, porque Lourdes no me contó nada, obviamente no me quería contar. Si yo era su adversaria en todo esto”.

La emoción y tensión marcaron aquella noche para las ex Bandana. Lissa contó que cuando llegó a su casa, agotada por la angustia, habló con Valeria y Virginia, y recordó que “Valeria lloraba. Decía, ‘estoy muy emocionada, muy movilizada, pudimos lograr sacarla de ahí’”.

Además, Lissa reveló que Valeria le envió una captura de pantalla de una conversación privada con Lowrdez, en la que urgía a la cantante a salir del departamento. En el chat, Lowrdez intentaba tranquilizar a Valeria y le pedía que no se preocupara, mientras Valeria le insistía en la necesidad de escapar.

Valeria Gastaldi ayudó a rescatar a Lowrdez Fernández

El temor también alcanzó a Valeria Gastaldi, quien admitió haber sentido miedo por su propia seguridad. “Inclusive ayer habló conmigo y me dijo, ‘bueno, ahora estoy también en el radar de este loco’”, relató Lissa, en referencia a García Gómez. Por este motivo, solicitaron una orden de restricción para evitar posibles represalias.