Secuestran teléfonos y partes de motos robadas en múltiples allanamientos realizados en Roca

La Brigada de Investigaciones de Roca realizó este jueves una serie de allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, en el contexto de una causa por robo que se tramita con intervención de la Fiscalía 4. Las diligencias fueron autorizadas por la Jueza del Foro de Jueces de la II Circunscripción Judicial y se concretaron en inmuebles ubicados en barrios del sector norte, con el objetivo de secuestrar elementos vinculados a hechos delictivos denunciados hace algunas semanas.

En uno de los domicilios, situado sobre calle Cardenales, los efectivos secuestraron un teléfono celular táctil marca Samsung color azul, el cual quedó a disposición del Gabinete de Criminalística para su análisis. El dispositivo será peritado para determinar si contiene información relevante para la causa, como comunicaciones, registros de ubicación o vínculos con otros hechos investigados.

En otros tres domicilios ubicados sobre calle La Defensa, los procedimientos arrojaron resultados variados. En una de las viviendas, se constató que uno de los ocupantes presentaba una lesión cortante en la mano izquierda, por lo que el personal especializado realizó las pericias correspondientes. La lesión fue documentada como parte de las actuaciones judiciales, aunque no se informó oficialmente si guarda relación directa con el hecho investigado.

Uno de los ocupantes presentaba una herida cortante en una mano

En otro de los inmuebles, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, además de partes de motocicletas que presentaban pedido de secuestro vigente. Entre los elementos incautados figuran un motor y cuadro de una motocicleta Motomel, junto a un tanque de combustible, guardabarros, asiento, escape y amortiguadores. También fue retenido otro rodado 110 CC. con inscripción “Keller”, que se encontraba en el lugar. Todos los elementos están vinculados a una denuncia por robo.

Los objetos secuestrados fueron trasladados a la Unidad Especial para continuar con las actuaciones bajo las directivas de la Fiscalía interviniente. La causa se encuentra en etapa investigativa y no se descartaron nuevas medidas procesales en las próximas horas.

